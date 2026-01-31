Названы четыре команды НБА, заинтересованные в Леброне, если он не завершит карьеру

Издание Lakers Daily назвало команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые заинтересованы в приобретении 41-летнего американского форварда и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса после завершения сезона-2025/2026.

В случае, если Леброн решит продолжить карьеру, следующие команды, по данным журналистов, хотят подписать его: «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он и выступает сейчас, «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс».

Леброн стал игроком североамериканской лиги в 2003 году, после того как «Кливленд» выбрал его под первым номером. За свою карьеру он также выступал в «Майами Хит», где завоевал своё первое чемпионство.