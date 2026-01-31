Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Не хочу делать громких заявлений». Одноклубник Дёмина — о бросковых навыках Егора

«Не хочу делать громких заявлений». Одноклубник Дёмина — о бросковых навыках Егора
Комментарии

21-летний американский форвард Дэнни Вульф, выступающий за команду НБА «Бруклин Нетс», после победы над «Ютой Джаз» (109:99) высказался о 19-летнем россиянине и своём одноклубнике Егоре Дёмине.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

— По поводу Егора: вы уже успели поиграть вместе, оба — новички в этом сезоне. Как бы ты охарактеризовал его игру? Что изменилось, особенно в плане его трёхочковых?
— Если честно, достаточно взглянуть на его статистику: шесть из 12 трёхочковых — отличный показатель. Не хочу делать громких заявлений, но видно, что у парня действительно хорошо поставлен бросок. Он доказывает это из матча в матч. Это видим и мы в команде, и он сам уверен в своих силах. Однозначно — Егор умеет бросать с дистанции, — приводит слова Вульфа издание YES Network.

Комментарии
