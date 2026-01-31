«Не хочу делать громких заявлений». Одноклубник Дёмина — о бросковых навыках Егора

21-летний американский форвард Дэнни Вульф, выступающий за команду НБА «Бруклин Нетс», после победы над «Ютой Джаз» (109:99) высказался о 19-летнем россиянине и своём одноклубнике Егоре Дёмине.

— По поводу Егора: вы уже успели поиграть вместе, оба — новички в этом сезоне. Как бы ты охарактеризовал его игру? Что изменилось, особенно в плане его трёхочковых?

— Если честно, достаточно взглянуть на его статистику: шесть из 12 трёхочковых — отличный показатель. Не хочу делать громких заявлений, но видно, что у парня действительно хорошо поставлен бросок. Он доказывает это из матча в матч. Это видим и мы в команде, и он сам уверен в своих силах. Однозначно — Егор умеет бросать с дистанции, — приводит слова Вульфа издание YES Network.