Никола Йокич стал автором уникального достижения в истории НБА

Никола Йокич стал автором уникального достижения в истории НБА
30-летний сербский центровой и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, выступающий за команду «Денвер Наггетс», установил уникальное достижение в истории лиги в первом матче после травмы, где его клуб одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» (122:109).

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Хардуэй-младший - 22, Уотсон - 21, Мюррэй - 20, Валанчюнас - 11, Браун - 6, Джонс - 4, Строутер - 3, Холмс - 2, Ннаджи - 2, Тайсон, Пикетт
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 25, Леонард - 21, Коллинз - 18, Зубац - 13, Сандерс - 8, Миллер - 7, Батюм - 6, Данн - 5, Кристи - 3, Браун - 3, Лопес, Нидерхаузер

Никола стал первым игроком в НБА, который менее чем за 25 минут на паркете смог записать на свой счёт 30+ очков, 10+ подборов и 5+ передач. Чемпион лиги за 24.32 на площадке записал в свой актив 31 очко, 12 подборов и пять передач.

Йокич не принимал участия в 16 матчах из-за травмы колена, из-за которой он не примет участия в нужном количестве матчей и не получит личных наград по итогам сезона.

