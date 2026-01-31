Никола Йокич стал автором уникального достижения в истории НБА

30-летний сербский центровой и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, выступающий за команду «Денвер Наггетс», установил уникальное достижение в истории лиги в первом матче после травмы, где его клуб одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» (122:109).

Никола стал первым игроком в НБА, который менее чем за 25 минут на паркете смог записать на свой счёт 30+ очков, 10+ подборов и 5+ передач. Чемпион лиги за 24.32 на площадке записал в свой актив 31 очко, 12 подборов и пять передач.

Йокич не принимал участия в 16 матчах из-за травмы колена, из-за которой он не примет участия в нужном количестве матчей и не получит личных наград по итогам сезона.