«Пари Нижний Новгород» — МБА-МАИ, результат матча 31 января 2026, счет 79:74, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Пари НН» одержал седьмую победу в сезоне Единой лиги, обыграв МБА-МАИ
В субботу, 31 января, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Пари НН» принимал МБА-МАИ. Хозяева площадки со счётом 79:74 (20:16; 25:19; 14:15; 20:24) одержали победу над гостями из Москвы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
79 : 74
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Хвостов - 17, Карпенков - 16, Лукач - 14, Хоменко - 10, Зоткин - 10, Попов - 6, Бабурин - 6, Буринский, Платонов, Симаев, Шендеров, Хякли
МБА-МАИ: Барашков - 15, Зубков - 14, Воронов - 10, Комолов - 7, Савков - 6, Платунов - 5, Огарков - 5, Зайцев - 3, Балашов - 3, Личутин - 3, Певнев - 3, Трушкин

Лучшим в составе нижегородцев стал российский центровой Илья Карпенков — 16 очков, шесть подборов, одна передача, два перехвата, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+24».

У москвичей отличился форвард Андрей Зубков — 14 очков, четыре подбора, одна передача, один перехват, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+18».

