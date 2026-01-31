«Пари НН» одержал седьмую победу в сезоне Единой лиги, обыграв МБА-МАИ

В субботу, 31 января, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Пари НН» принимал МБА-МАИ. Хозяева площадки со счётом 79:74 (20:16; 25:19; 14:15; 20:24) одержали победу над гостями из Москвы.

Лучшим в составе нижегородцев стал российский центровой Илья Карпенков — 16 очков, шесть подборов, одна передача, два перехвата, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+24».

У москвичей отличился форвард Андрей Зубков — 14 очков, четыре подбора, одна передача, один перехват, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+18».