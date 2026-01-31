Дончич назвал главные качества, которым можно научиться у Леброна

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о совместных выступлениях с 41-летним форвардом и чемпионом североамериканской лиги Леброном Джеймсом.

«Он очень профессионален. В свои 41 год старается выходить на каждую игру. У него можно учиться многому, например, как он заботится о своём теле, как готовится к матчам. Думаю, эти два качества — главные», — приводит слова Дончича Lakers Daily.

Лука стал игроком калифорнийского клуба в результате обмена 2 февраля 2025 года на Энтони Дэвиса, который отправился в «Даллас Маверикс».