Единая лига: результаты матчей 31 января

В субботу, 31 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола могли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты 31 января:

«Пари Нижний Новгород» — МБА-МАИ — 79:74.

После 25 матчей в нынешнем сезоне нижегородский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице, за пределами зоны плей-офф, одержав семь побед при 18 поражениях. Московский коллектив провёл 24 матча в Единой лиге, записав в свой актив 11 побед при 13 поражениях, и находится на шестом месте.