«Лейкерс» — один из вариантов для перехода Янниса Адетокунбо — инсайдер

Репортёр американского издания The Ringer Хорвард Бек сообщил, что калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» может представлять интерес для перехода 30-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грека Янниса Адетокунбо из команды «Милуоки Бакс», за которую он выступает в данный момент.

«Недавно мне сказали, что, с точки зрения Янниса, «Лейкерс» — это команда, которая представляет интерес. Но, опять же, здесь есть сложности с точки зрения активов для обмена.

Это ещё одна команда, в которой, когда наступит лето, будет больше возможностей для драфта, и ситуация прояснится, когда станет понятно, что будет с Леброном и Остином Ривзом», — приводит слова Бека портал MSN.