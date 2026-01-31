Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» — один из вариантов для перехода Янниса Адетокунбо — инсайдер

«Лейкерс» — один из вариантов для перехода Янниса Адетокунбо — инсайдер
Комментарии

Репортёр американского издания The Ringer Хорвард Бек сообщил, что калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» может представлять интерес для перехода 30-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грека Янниса Адетокунбо из команды «Милуоки Бакс», за которую он выступает в данный момент.

«Недавно мне сказали, что, с точки зрения Янниса, «Лейкерс» — это команда, которая представляет интерес. Но, опять же, здесь есть сложности с точки зрения активов для обмена.

Это ещё одна команда, в которой, когда наступит лето, будет больше возможностей для драфта, и ситуация прояснится, когда станет понятно, что будет с Леброном и Остином Ривзом», — приводит слова Бека портал MSN.

Сейчас читают:
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Янниса Адетокунбо должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Янниса Адетокунбо должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android