В воскресенье, 1 февраля, в Москве состоится очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором столичный ЦСКА будет принимать казанский УНИКС. В преддверии матча недели «Чемпионат» приглашает вас принять участие в опросе на тему: «Как завершится матч между ЦСКА и УНИКСом в Единой лиге?»
Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.
После 24 матчей в нынешнем сезоне столичный клуб располагается на первой строчке в турнирной таблице, одержав 22 победы при двух поражениях. Казанский коллектив провёл 23 матча в Единой лиге, записав в свой актив 21 победу при двух поражениях, и находится на втором месте.
В нынешнем сезоне команды встречались дважды и обменялись домашними победами.