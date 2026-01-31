Как завершится матч между ЦСКА и УНИКСом в Единой лиге?

В воскресенье, 1 февраля, в Москве состоится очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором столичный ЦСКА будет принимать казанский УНИКС. В преддверии матча недели «Чемпионат» приглашает вас принять участие в опросе на тему: «Как завершится матч между ЦСКА и УНИКСом в Единой лиге?»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

После 24 матчей в нынешнем сезоне столичный клуб располагается на первой строчке в турнирной таблице, одержав 22 победы при двух поражениях. Казанский коллектив провёл 23 матча в Единой лиге, записав в свой актив 21 победу при двух поражениях, и находится на втором месте.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды и обменялись домашними победами.