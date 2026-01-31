Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Иван Лазарев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — УНИКС

Иван Лазарев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — УНИКС
Комментарии

Чемпион Евролиги и Единой лиги ВТБ Иван Лазарев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата между московским ЦСКА и казанским УНИКСом. Встреча состоится 1 февраля.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч топов. УНИКС сейчас выглядит как команда, которая максимально может побороться за чемпионство. Невероятно сильный состав, особенно когда все выздоровеют. Практически на каждой позиции есть взаимозаменяемые игроки, очень хорошая глубина состава. Плюс хороший сплав задора и огня с мудростью и рассудительностью. Тут отдельное спасибо Дмитрию Кулагину, который очень сильно повзрослел в плане организации команды, и Алексею Шведу, который добавился в команду по ходу сезона.

Очень многое будет зависеть от защиты ЦСКА и как казанцы будут находить способ использовать свои сильные стороны и не сбиваться. В последних нескольких матчах армейцы давали соперникам вернуться в игру. И я для себя это связываю с ощущением уверенности в себе и чувством того, что они в любой момент могут добавить. Но, во-первых, уверен, они уже провели работу над ошибками, как они это делают всегда. А во-вторых, к УНИКСу все будут походить с полным настроем и в полной готовности», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Материалы по теме
Ещё одна репетиция финала? ЦСКА и УНИКС точно покажут лучший баскетбол на выходных
Ещё одна репетиция финала? ЦСКА и УНИКС точно покажут лучший баскетбол на выходных
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android