Иван Лазарев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — УНИКС

Чемпион Евролиги и Единой лиги ВТБ Иван Лазарев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата между московским ЦСКА и казанским УНИКСом. Встреча состоится 1 февраля.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань

«Матч топов. УНИКС сейчас выглядит как команда, которая максимально может побороться за чемпионство. Невероятно сильный состав, особенно когда все выздоровеют. Практически на каждой позиции есть взаимозаменяемые игроки, очень хорошая глубина состава. Плюс хороший сплав задора и огня с мудростью и рассудительностью. Тут отдельное спасибо Дмитрию Кулагину, который очень сильно повзрослел в плане организации команды, и Алексею Шведу, который добавился в команду по ходу сезона.

Очень многое будет зависеть от защиты ЦСКА и как казанцы будут находить способ использовать свои сильные стороны и не сбиваться. В последних нескольких матчах армейцы давали соперникам вернуться в игру. И я для себя это связываю с ощущением уверенности в себе и чувством того, что они в любой момент могут добавить. Но, во-первых, уверен, они уже провели работу над ошибками, как они это делают всегда. А во-вторых, к УНИКСу все будут походить с полным настроем и в полной готовности», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.