«Это очень сложно». Пистиолис обозначил задачу ЦСКА на предстоящий матч с УНИКСом

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис рассказал, какова задача армейцев в предстоящем матче с казанским УНИКСом, который пройдёт завтра, 1 февраля.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань

«Это будет игра двух очень хороших команд, имеющих в составе классных игроков. Сильнее ты или нет, ты не узнаешь, пока не докажешь этого на площадке. Чтобы победить, нужно показать, что хочешь этого больше, чем соперник. Такие матчи, в которых участвует множество атлетичных баскетболистов, всегда отличаются жёсткостью, многое зависит от самоотдачи, подборов, защиты. Потому в наших матчах с УНИКСом всегда высокий уровень контакта. Знаю, что зрители хотят видеть противостояние индивидуальностей, но наша задача – остановить не каких-то определённых личностей, а остановить всю казанскую команду. И это очень сложно, потому что в составе соперников много игроков, которые наказывают тебя за ошибки», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба клуба.