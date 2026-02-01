Гомельский объяснил решение «Зенита» лишить капитанства Карасёва и отдать его Фрейзеру

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался насчёт решения руководства «Зенита» лишить россиянина Сергея Карасёва звания капитана команды и отдать его американцу Тренту Фрейзеру.

«Капитан команды в игровых видах спорта — это лидер. Не обязательно по набираемым очкам или баллам полезности. Скорее лидер в раздевалке, лидер во внутренней мотивации партнёров, лидер в представлении настроения команды перед руководством клуба. Замена капитана по ходу сезона в «Зените» представляется мне как следствие отставки тренера Секулича. А за Сергея, которого я знаю с его детства, мне обидно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.