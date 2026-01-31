Скидки
«Отвратительная игра». Карасёв — о поражении МБА-МАИ в матче с «Пари НН»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Пари Нижним Новгородом» (74:79).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
79 : 74
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Хвостов - 17, Карпенков - 16, Лукач - 14, Хоменко - 10, Зоткин - 10, Попов - 6, Бабурин - 6, Буринский, Платонов, Симаев, Шендеров, Хякли
МБА-МАИ: Барашков - 15, Зубков - 14, Воронов - 10, Комолов - 7, Савков - 6, Платунов - 5, Огарков - 5, Зайцев - 3, Балашов - 3, Личутин - 3, Певнев - 3, Трушкин

«В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками, особенно перед теми, кто приехал сюда поддержать нашу команду.

Это была отвратительная игра. Мы полностью провалились и ментально, и физически. Не выполнили ничего из того, что должны были сделать. Не было никакой энергии ни в защите, ни в атаке. Над этим предстоит серьёзно работать, и мы будем разбираться.

Профессиональный игрок просто не имеет права выходить на поле и участвовать в игре подобным образом», — приводит слова Карасёва пресс-служба турнира.

