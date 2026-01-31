Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джордж отстранён на 25 матчей за нарушение антидопинговых правил. Потери превысят $ 10 млн

Джордж отстранён на 25 матчей за нарушение антидопинговых правил. Потери превысят $ 10 млн
Комментарии

35-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» на позиции лёгкого форварда, отстранён решением руководства лиги на 25 матчей за нарушение антидопинговых правил, в частности антинаркотической программы. Об этом информирует авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

В результате дисквалификации Пол потеряет $ 11,7 млн от своего гонорара. А «Филадельфия» при этом получит налоговую скидку почти на $ 6 млн, и теперь переплата по налогам команды составит чуть больше $ 1 млн вместо $ 7 млн.

В текущем сезоне лиги Пол принял участие в 27 матчах. В среднем за игру американский атлет набирает 16 очков, делает 5,2 подбора, отдаёт 3,7 передачи, а также совершает 1,5 перехвата.

Сейчас читают:
Назван несостоявшийся обмен, который бы помешал переходу Леброна в «Лейкерс» в 2018 году
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android