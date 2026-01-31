Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Джордж прокомментировал своё отстранение на 25 матчей

Пол Джордж прокомментировал своё отстранение на 25 матчей
Комментарии

35-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», прокомментировал своё отстранение.

«В последнее время я много говорил о важности ментального здоровья. Недавно, пока лечился, по ошибке принял не то лекарство — сам виноват, признаю. Извиняюсь перед клубом, командой и болельщиками. Теперь сосредоточусь на себе, чтобы вернуться и реально помочь парням», — приводит слова Пола Джорджа ESPN.

Напомним, Джордж отстранён на 25 матчей за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен пропустил первую часть сезона из-за травмы. Он вернулся на паркет в середине ноября.

Сейчас читают:
Кто удивит, разочарует и станет чемпионом. Что ждать от НБА в новом 2026 году?
Кто удивит, разочарует и станет чемпионом. Что ждать от НБА в новом 2026 году?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android