Пол Джордж прокомментировал своё отстранение на 25 матчей

35-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», прокомментировал своё отстранение.

«В последнее время я много говорил о важности ментального здоровья. Недавно, пока лечился, по ошибке принял не то лекарство — сам виноват, признаю. Извиняюсь перед клубом, командой и болельщиками. Теперь сосредоточусь на себе, чтобы вернуться и реально помочь парням», — приводит слова Пола Джорджа ESPN.

Напомним, Джордж отстранён на 25 матчей за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен пропустил первую часть сезона из-за травмы. Он вернулся на паркет в середине ноября.