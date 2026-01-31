Скидки
Баскетбол

«Надеюсь дальше показывать такой же баскетбол». Козин — о второй победе «Пари НН» в ЕЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался насчёт выступления своих подопечных в матче с клубом МБА-МАИ, который состоялся сегодня, 31 января, и завершился со счётом 79:74 в пользу нижегородцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
79 : 74
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Хвостов - 17, Карпенков - 16, Лукач - 14, Хоменко - 10, Зоткин - 10, Попов - 6, Бабурин - 6, Буринский, Платонов, Симаев, Шендеров, Хякли
МБА-МАИ: Барашков - 15, Зубков - 14, Воронов - 10, Комолов - 7, Савков - 6, Платунов - 5, Огарков - 5, Зайцев - 3, Балашов - 3, Личутин - 3, Певнев - 3, Трушкин

«Поздравляю команду с победой! Мы были собранны с первых минут, знали, как играет МБА-МАИ, и хорошо подготовились. Не дали им набрать много очков, остановив всего на 74. И от этой надёжной игры у нас появилась уверенность. В атаке мы тоже действовали эффективно. Поздравляю команду. Молодцы, показали характер и добились важной победы. После изменений в составе у нас получились две сильные игры: на Кубке и теперь – с МБА-МАИ. Надеюсь, нам хватит сил, энергии и концентрации, чтобы и дальше показывать такой же баскетбол», — приводит слова Козина пресс-служба турнира.

