«Надеюсь дальше показывать такой же баскетбол». Козин — о второй победе «Пари НН» в ЕЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался насчёт выступления своих подопечных в матче с клубом МБА-МАИ, который состоялся сегодня, 31 января, и завершился со счётом 79:74 в пользу нижегородцев.

«Поздравляю команду с победой! Мы были собранны с первых минут, знали, как играет МБА-МАИ, и хорошо подготовились. Не дали им набрать много очков, остановив всего на 74. И от этой надёжной игры у нас появилась уверенность. В атаке мы тоже действовали эффективно. Поздравляю команду. Молодцы, показали характер и добились важной победы. После изменений в составе у нас получились две сильные игры: на Кубке и теперь – с МБА-МАИ. Надеюсь, нам хватит сил, энергии и концентрации, чтобы и дальше показывать такой же баскетбол», — приводит слова Козина пресс-служба турнира.