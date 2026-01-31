Дёмин стал вторым в истории НБА по скорости реализации 100 трёхочковых

19-летний новичок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин стал вторым среди всех игроков в истории североамериканской организации по скорости реализации 100 трёхочковых бросков.

К настоящему моменту Егор оформил 104 «трёшки» в дебютном сезоне в НБА. Лидером по данному показателю является Кон Нуппель, которому потребовалось всего 29 встреч. Дёмин смог это сделать в 41-й встрече в карьере.

Напомним, в сегодняшнем матче с командой «Юта Джаз» (109:99) Дёмин набрал 25 очков, сделал 10 подборов и четыре передачи, тем самым оформив сразу несколько достижений в истории клуба.

Егор стал единственным новичком клуба с дабл-даблом и как минимум пятью реализованными трёхочковыми бросками. А также россиянин обновил рекорд «Нетс» по количеству игр среди новобранцев как минимум с пятью «трёшками» за матч — такое в этом сезоне происходило в семи встречах чемпионата.