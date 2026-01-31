Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дёмин стал вторым в истории НБА по скорости реализации 100 трёхочковых

Дёмин стал вторым в истории НБА по скорости реализации 100 трёхочковых
Комментарии

19-летний новичок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин стал вторым среди всех игроков в истории североамериканской организации по скорости реализации 100 трёхочковых бросков.

К настоящему моменту Егор оформил 104 «трёшки» в дебютном сезоне в НБА. Лидером по данному показателю является Кон Нуппель, которому потребовалось всего 29 встреч. Дёмин смог это сделать в 41-й встрече в карьере.

Напомним, в сегодняшнем матче с командой «Юта Джаз» (109:99) Дёмин набрал 25 очков, сделал 10 подборов и четыре передачи, тем самым оформив сразу несколько достижений в истории клуба.

Егор стал единственным новичком клуба с дабл-даблом и как минимум пятью реализованными трёхочковыми бросками. А также россиянин обновил рекорд «Нетс» по количеству игр среди новобранцев как минимум с пятью «трёшками» за матч — такое в этом сезоне происходило в семи встречах чемпионата.

Материалы по теме
Егор Дёмин — рекордсмен среди новичков НБА. Чем уникально его достижение?
Истории
Егор Дёмин — рекордсмен среди новичков НБА. Чем уникально его достижение?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android