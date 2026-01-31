Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболистки УГМК в четвёртый раз подряд выиграли Кубок России

Баскетболистки УГМК в четвёртый раз подряд выиграли Кубок России
Комментарии

Сегодня, 31 января, состоялся финальный матч Кубка России среди женских команд между екатеринбургским баскетбольным клубом УГМК и сыктывкарским коллективом «Никой‑Лузалес». Победу одержал УГМС со счётом 89:55 (22:16, 19:10, 31:14, 17:15). Таким образом, екатеринбургский клуб в четвёртый раз подряд завоевал Кубок России.

Самым результативным игроком матча стала баскетболистка УГМК американо-белоруска Алекс Бентли. В ходе очной встречи ей удалось набрать 24 очка и совершить шесть передач.

Бронзовые медали завоевало курское «Динамо». В матче за третье место команда обыграла московский клуб МБА‑МГУСиТ со счётом 74:63.

Материалы по теме
Баскетбольный 2025-й глазами президента. Итоги года с Андреем Кириленко
Эксклюзив
Баскетбольный 2025-й глазами президента. Итоги года с Андреем Кириленко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android