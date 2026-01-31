Баскетболистки УГМК в четвёртый раз подряд выиграли Кубок России

Сегодня, 31 января, состоялся финальный матч Кубка России среди женских команд между екатеринбургским баскетбольным клубом УГМК и сыктывкарским коллективом «Никой‑Лузалес». Победу одержал УГМС со счётом 89:55 (22:16, 19:10, 31:14, 17:15). Таким образом, екатеринбургский клуб в четвёртый раз подряд завоевал Кубок России.

Самым результативным игроком матча стала баскетболистка УГМК американо-белоруска Алекс Бентли. В ходе очной встречи ей удалось набрать 24 очка и совершить шесть передач.

Бронзовые медали завоевало курское «Динамо». В матче за третье место команда обыграла московский клуб МБА‑МГУСиТ со счётом 74:63.