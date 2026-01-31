Скидки
Главная Баскетбол Новости

Шарлотт Хорнетс — Сан-Антони Спёрс, результат матча 31 января 2026, счёт 111:106, НБА 2025-2026

16 очков Вембаньямы не помогли «Сан-Антонио» победить «Шарлотт»
Комментарии

Сегодня, 31 января, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 111:106 (26:30, 35:17, 24:28. 26:31) в пользу команды из Северной Каролины.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
111 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 26, Секстон - 21, Болл - 16, Бриджес - 14, Нуппель - 13, Диабате - 12, Колкбреннер - 6, Уильямс - 3, Джеймс, Грин, Ривз, Холл, Коннотон, Пламли, Манн, Симпсон, Салон, Макнили
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 20, Вембаньяма - 16, Касл - 16, Васселл - 13, Шампани - 13, Фокс - 11, Барнс - 11, Джонсон - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Сохан, Брайант, Умуде, Бийомбо, Гарсия, Уотерс III, Ингрэм

Самым результативным игроком в составе «Шарлотт Хорнетс» стал 23-летний американский форвард Брэндон Миллер. Ему удалось набрать 26 очков, сделать восемь подборов, отдать две передачи, а также совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе техасской команды стал 19-летний американский защитник Дилан Харпер. Он набрал 20 очков, сделал один подбор, отдал одну передачу и совершил два блок-шота. Лидер клуба француз Виктор Вембаньяма набрал 16 очков и сделал восемь подборов.

