16 очков Вембаньямы не помогли «Сан-Антонио» победить «Шарлотт»

Сегодня, 31 января, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 111:106 (26:30, 35:17, 24:28. 26:31) в пользу команды из Северной Каролины.

Самым результативным игроком в составе «Шарлотт Хорнетс» стал 23-летний американский форвард Брэндон Миллер. Ему удалось набрать 26 очков, сделать восемь подборов, отдать две передачи, а также совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе техасской команды стал 19-летний американский защитник Дилан Харпер. Он набрал 20 очков, сделал один подбор, отдал одну передачу и совершил два блок-шота. Лидер клуба француз Виктор Вембаньяма набрал 16 очков и сделал восемь подборов.