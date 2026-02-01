Американский обозреватель оценил игру Дёмина в матче с «Ютой»

Обозреватель портала Nets Wire Шариф Филлипс-Китон высказался насчёт выступления 19-летнего новичка клуба «Бруклин Нетс» россиянина Егора Дёмина в матче с «Ютой Джаз», который завершился в пользу «Бруклина» со счётом 109:99.

«Дёмин впервые после времён игры за BYU вернулся в Юту, и было видно, что встреча с «Джаз» придала ему особой мотивации, помимо его обычного желания победить. Хотя броски у него в этом матче не всегда шли, Дёмин продолжал действовать смело и уверенно и неоднократно радовал болельщиков яркими моментами, особенно когда на скорости проходил к кольцу», — написал Филлипс-Китон в своей колонке.