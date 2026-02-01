Никола Йокич высказался о своём возвращении на паркет

30-летний сербский центровой и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, выступающий за команду «Денвер Наггетс», прокомментировал своё возвращение на паркет.

«Я чувствую себя хорошо на площадке. Думаю, я отлично справился с восстановлением, очень хорошо подготовился», — приводит слова Йокича FOX Sports.

Йокич вернулся в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (122:109). Чемпион лиги за 24.32 на площадке записал в свой актив 31 очко, 12 подборов и пять передач.

Йокич не принимал участия в 16 матчах из-за травмы колена, из-за которой он не примет участия в нужном количестве игр и не получит личных наград по итогам сезона.