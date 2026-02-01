Скидки
Зенит — Самара. Прямая трансляция
13:00 Мск
Баскетбол

«Просто играл в свою игру». Дончич — о самом быстром трипл-дабле в истории «Лейкерс»

Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал своё выступление в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Вашингтон Уизардс» (142:111).

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
111 : 142
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Брэнэм - 17, Сарр - 16, Каррингтон - 15, Джордж - 15, Райли - 13, Шампани - 9, Гилл - 9, Уоткинс - 8, Кулибали - 7, Купер - 2, Джонсон, Лябисье
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Эйтон - 28, Джеймс - 20, Хатимура - 11, Хэйс - 10, Вандербилт - 8, Винсент - 6, Кнехт - 4, Джеймс - 4, Клебер - 4, Тимме - 4, Ларэвиа - 3, Смарт - 3

«Я просто играл в свою игру, что бы ни предлагала защита. Это немного похоже на шахматы: нужно просто читать оборону соперника и делиться мячом. Думаю, сегодня мы отлично справились», — приводит слова Луки Дончича FOX Sports.

Напомним, в этом матче Дончич оформил самый быстрый трипл-дабл в истории клуба в НБА. Для этого ему потребовалось 18 минут и четыре секунды. Всего в матче с «Вашингтоном» в НБА Дончич набрал 37 очков, сделал 11 подборов и 13 передач.

