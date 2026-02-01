«Просто играл в свою игру». Дончич — о самом быстром трипл-дабле в истории «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал своё выступление в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Вашингтон Уизардс» (142:111).

«Я просто играл в свою игру, что бы ни предлагала защита. Это немного похоже на шахматы: нужно просто читать оборону соперника и делиться мячом. Думаю, сегодня мы отлично справились», — приводит слова Луки Дончича FOX Sports.

Напомним, в этом матче Дончич оформил самый быстрый трипл-дабл в истории клуба в НБА. Для этого ему потребовалось 18 минут и четыре секунды. Всего в матче с «Вашингтоном» в НБА Дончич набрал 37 очков, сделал 11 подборов и 13 передач.