Зоран Лукич ответил, что мешает вызову Дёмина и Голдина в сборную России

Главный тренер сборной России Зоран Лукич дал комментарий по поводу сложности с вызовом в национальную команду игроков, которые выступают за границей. Специалист отметил, что интерес к таким игрокам остаётся высоким, однако на данный момент существует ряд факторов, препятствующих их приезду. В частности, Лукич коснулся Егора Дёмина из «Бруклин Нетс» и Владислава Голдина из «Майами Хит».

— Вы недавно заявили о желании видеть Егора Дёмина и Владислава Голдина в составе сборной России, упомянув некие «организационные моменты». Что конкретно мешает их приезду — клубные обязательства, страховка или политические барьеры — и есть ли прогресс в решении этих вопросов на сегодняшний день?

— Я бы хотел видеть в сборной не только Дёмина и Голдина. Есть целая группа российских игроков, которые выступают за границей — в США, в Испании — и которые представляют большой интерес для национальной команды. Эту группу, конечно, хотелось бы увидеть вместе, в том числе и с Дёминым, и с Голдиным. Но, к сожалению, есть ряд факторов, которые сейчас мешают их приезду.

В первую очередь это клубные обязательства. Во-вторых, как вы правильно отметили, существует вопрос страховки. Пока сборная России официально не участвует в соревнованиях под эгидой ФИБА, возникают серьёзные сложности со страховками игроков. РФБ уделяет этому огромнейшее внимание и прикладывает большие усилия, чтобы решить эти вопросы. Где-то удаётся находить решения, однако полностью закрыть тему страховых полисов в рамках контрактов игроков пока не получается. Из-за этого трудности возникают не только у ребят, играющих за рубежом, но и у некоторых клубов Единой лиги ВТБ. Плюс есть и политические, и визовые барьеры. Всё это в совокупности создаёт реальные ограничения, — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

