Главная Баскетбол Новости

«Скажу честно». Главный тренер сборной России Лукич высказался о Егоре Дёмине

«Скажу честно». Главный тренер сборной России Лукич высказался о Егоре Дёмине
Комментарии

Главный тренер сборной России Зоран Лукич оценил текущее развитие российских баскетболистов, выступающих за рубежом, отдельно остановившись на прогрессе разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Специалист отметил, что внимательно следит за его игрой, подчеркнул рост его роли в клубе НБА и объяснил, в каких условиях, по его мнению, молодой спортсмен сможет раскрыть свой потенциал в полной мере.

«Я слежу не только за Дёминым, а вообще за всеми российскими игроками, которые выступают за границей, если есть возможность посмотреть — по телевидению, по каналам, по трансляциям. И я честно скажу: его прогресс виден и его роль в команде растёт.

Мне бы очень хотелось увидеть Дёмина в команде, которая борется за плей-офф, за верхние места, потому что одно дело — играть под серьёзным давлением, когда от тебя требуют результата, и совсем другое — когда команда, к сожалению, находится внизу турнирной таблицы. Но я верю в Дёмина и в его возможности», — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с главным тренером сборной России Зораном Лукичем на «Чемпионате».
