Главный тренер сборной России объяснил, почему решил возглавить греческий клуб

Главный тренер сборной России объяснил, почему решил возглавить греческий клуб
Комментарии

Главный тренер сборной России Зоран Лукич дал комментарий по поводу совмещения рабочих обязанностей. В ноябре прошлого года сербский специалист возглавил греческий «Ираклис».

«Да, я совмещаю работу в сборной и в команде греческого чемпионата «Ираклис». У меня, знаете, очень большая трудоспособность. Кто любит свою работу и ей живёт, у того проблем не бывает. Я просто соскучился. Соскучился по клубной работе. У меня была пауза, и она была связана именно с работой в сборной России.

Но, слава богу, руководство «Ираклиса» и генеральный менеджер Георгиос Пантазопулос нашли вариант, как я могу возглавить эту команду. Я им за это очень благодарен», — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Лукич работает в Российской Федерации с 2006 года. 13 лет тренировал «Пари Нижний Новгород». Национальную команду России сербский специалист возглавил в 2021 году.

Читайте интервью с главным тренером сборной России Зораном Лукичем на «Чемпионате».
