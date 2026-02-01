Главный тренер сборной России объяснил, почему решил возглавить греческий клуб

Главный тренер сборной России Зоран Лукич дал комментарий по поводу совмещения рабочих обязанностей. В ноябре прошлого года сербский специалист возглавил греческий «Ираклис».

«Да, я совмещаю работу в сборной и в команде греческого чемпионата «Ираклис». У меня, знаете, очень большая трудоспособность. Кто любит свою работу и ей живёт, у того проблем не бывает. Я просто соскучился. Соскучился по клубной работе. У меня была пауза, и она была связана именно с работой в сборной России.

Но, слава богу, руководство «Ираклиса» и генеральный менеджер Георгиос Пантазопулос нашли вариант, как я могу возглавить эту команду. Я им за это очень благодарен», — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Лукич работает в Российской Федерации с 2006 года. 13 лет тренировал «Пари Нижний Новгород». Национальную команду России сербский специалист возглавил в 2021 году.

