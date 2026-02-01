Лукич: надеюсь, Дёмин получит шанс играть в команде, которая борется за серьёзные цели

Главный тренер сборной России Зоран Лукич оценил перспективы разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, отметив его потенциал и возможность дальнейшего прогресса в условиях высокой конкуренции.

«Я надеюсь, что уже в ближайшее время он получит шанс играть и прогрессировать в команде, которая борется за серьёзные цели, и показывать свой баскетбол в условиях настоящей конкуренции. Да, баскетбол в Америке отличается от европейского, однако у Егора есть талант, есть качества, есть понимание игры, чтобы встроиться в систему.

Он, будучи молодым пацаном, играл в Москве, потом — в «Реале», познакомился с европейским баскетболом, и я думаю, что адаптация в Америке может пройти достаточно быстро. Я не вижу здесь никаких больших проблем в этот момент», — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

