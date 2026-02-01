Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лукич: надеюсь, Дёмин получит шанс играть в команде, которая борется за серьёзные цели

Лукич: надеюсь, Дёмин получит шанс играть в команде, которая борется за серьёзные цели
Комментарии

Главный тренер сборной России Зоран Лукич оценил перспективы разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, отметив его потенциал и возможность дальнейшего прогресса в условиях высокой конкуренции.

«Я надеюсь, что уже в ближайшее время он получит шанс играть и прогрессировать в команде, которая борется за серьёзные цели, и показывать свой баскетбол в условиях настоящей конкуренции. Да, баскетбол в Америке отличается от европейского, однако у Егора есть талант, есть качества, есть понимание игры, чтобы встроиться в систему.

Он, будучи молодым пацаном, играл в Москве, потом — в «Реале», познакомился с европейским баскетболом, и я думаю, что адаптация в Америке может пройти достаточно быстро. Я не вижу здесь никаких больших проблем в этот момент», — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с главным тренером сборной России Зораном Лукичем на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Что за сложности с вызовом Дёмина в сборную? Об этом и не только отвечает главный тренер
Эксклюзив
Что за сложности с вызовом Дёмина в сборную? Об этом и не только отвечает главный тренер

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android