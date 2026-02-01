Лукич — об отстранении сборной России: это правда, мы уже потеряли группу игроков

Главный тренер сборной России Зоран Лукич высказался о последствиях отстранения национальной команды от международных соревнований. Специалист признал, что из-за отсутствия официальных турниров сборная уже столкнулась с потерей группы игроков, а также рассказал, на чём сейчас сосредоточена работа тренерского штаба в сложившихся условиях.

— Из-за отстранения российские игроки не участвуют в официальных международных турнирах. Не считаете ли вы, что мы теряем целое поколение игроков, которые лишены возможности соревноваться на высшем уровне за свою страну, и как вы поддерживаете их мотивацию в этих условиях?

— Да, действительно, это правда: мы уже потеряли группу игроков. К сожалению, и это от нас не зависит. Это сейчас общий мировой процесс, такая ситуация во всём мире. Поэтому, знаете, терять из-за этого энергию, эмоции — в этом нет никакого смысла. То, что мы можем делать сейчас, — это готовить молодое поколение, работать с группой молодых игроков, просматривать их, давать им возможность развиваться. И нам, тренерам, важно понять: на кого мы в будущем можем рассчитывать, кто и в какой мере реально способен помочь сборной России, — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

