Лукич назвал условие, при котором в сборную России можно пригласить Дёмина и Голдина

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился мнением о возможном вызове в национальную команду Егора Дёмина из «Бруклин Нетс», Владислава Голдина из «Майами Хит» и других игроков, выступающих за границей. Специалист выразил уверенность, что спортсменов можно было бы пригласить в расположение сборной, если бы она принимала участие в официальных матчах под эгидой ФИБА.

«Если бы сейчас речь шла об официальных матчах и отборах под эгидой ФИБА, я уверен, что способы приглашать этих игроков обязательно находились бы. А в нынешней ситуации это выглядит как попытка ткнуть пальцем в глаз и создать проблемы на ровном месте.

Поэтому, наверное, правильнее немного подождать. Дай бог, в ближайшее время ситуация разрешится, и тогда всё станет значительно проще — и для игроков, и для клубов, и для федерации», — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с главным тренером сборной России Зораном Лукичем на «Чемпионате».

