Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол Новости

Егор Дёмин побил рекорд Виктора Вембаньямы в НБА
Комментарии

19-летний новичок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин (19 лет 333 дня) стал самым молодым игроком в истории НБА, который в одном матче набрал 25+ очков, 10+ подборов и реализовал 5+ трёхочковых, сообщается на личной странице НБА в социальной сети X.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

Предыдущий рекорд принадлежал Виктору Вембаньяме (20 лет 56 дней), установленный 29 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Егор стал единственным новичком клуба с дабл-даблом и как минимум пятью реализованными трёхочковыми бросками. А также россиянин обновил рекорд «Нетс» по количеству игр среди новобранцев как минимум с пятью «трёшками» за матч — такое в этом сезоне происходило в семи встречах чемпионата.

