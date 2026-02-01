Егор Дёмин побил рекорд Виктора Вембаньямы в НБА

19-летний новичок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин (19 лет 333 дня) стал самым молодым игроком в истории НБА, который в одном матче набрал 25+ очков, 10+ подборов и реализовал 5+ трёхочковых, сообщается на личной странице НБА в социальной сети X.

Предыдущий рекорд принадлежал Виктору Вембаньяме (20 лет 56 дней), установленный 29 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Егор стал единственным новичком клуба с дабл-даблом и как минимум пятью реализованными трёхочковыми бросками. А также россиянин обновил рекорд «Нетс» по количеству игр среди новобранцев как минимум с пятью «трёшками» за матч — такое в этом сезоне происходило в семи встречах чемпионата.