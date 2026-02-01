Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА отреагировала на встречу Александра Овечкина и Леброна Джеймса

НБА отреагировала на встречу Александра Овечкина и Леброна Джеймса
Комментарии

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации опубликовала лаконичный пост с реакцией на встречу легенд хоккея и баскетбола нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и лёгкого форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. НБА сделала репост записи калифорнийской команды в соцсети X с фотографией звёздных спортсменов и подписью: «Легенды игры».

«Наибольшее число голов в истории НХЛ и наибольшее количество очков в истории НБА», — написала пресс-служба НБА в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее сообщалось, что капитан столичной хоккейной команды Овечкин стал гостем домашнего матча клуба НБА «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», который завершился крупной победой гостей — 142:111.

Сейчас читают:
Фото
Звезда НБА Леброн Джеймс встретился с Александром Овечкиным и его сыновьями

Рекорды НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android