НБА отреагировала на встречу Александра Овечкина и Леброна Джеймса

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации опубликовала лаконичный пост с реакцией на встречу легенд хоккея и баскетбола нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и лёгкого форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. НБА сделала репост записи калифорнийской команды в соцсети X с фотографией звёздных спортсменов и подписью: «Легенды игры».

«Наибольшее число голов в истории НХЛ и наибольшее количество очков в истории НБА», — написала пресс-служба НБА в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее сообщалось, что капитан столичной хоккейной команды Овечкин стал гостем домашнего матча клуба НБА «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», который завершился крупной победой гостей — 142:111.

