Главная Баскетбол Новости

Зак Лоу прокомментировал слухи о возможном обмене Янниса Адетокунбо

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Зак Лоу отреагировал на слухи по поводу возможного обмена тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Сейчас среди участников гонки за Янниса Адетокунбо в лиге преобладает ощущение ожидания. Много скепсиса по поводу сделки зимой — большинство склоняется к тому, что вероятность трейда до дедлайна невелика: цифры варьируются от 75:25 в пользу лета до мнения, что на 80% Яннис останется в «Бакс» как минимум до межсезонья, когда у потенциальных претендентов появится больше драфт-пиков.

Не исключено, что одна из команд с хорошими активами, вроде «Спёрс» или «Рокетс», потеряет шансы на успех раньше ожидаемого и решит ускорить перестройку, став более настойчивой на рынке обменов. В то же время, если обсуждение уже вышло в публичное поле, обратить процесс назад почти невозможно.

Обычно, когда такие ситуации попадают в центр внимания, они постепенно приближаются к развязке — шансы на сделку можно оценивать как 50 на 50. На что стоит обратить внимание: если, скажем, «Майами», у которых всего два выбора в первом раунде драфта, решит обменять кого-то из игроков на дополнительные пики, это станет явным намеком на их намерение активнее включиться в борьбу за Адетокунбо», — сказал Лоу в эфире NBA on Prime.

