«Его слишком превозносят». Диллон Брукс резко высказался в адрес Леброна

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Диллон Брукс высказал своё мнение о том, кто сейчас самый переоценённый игрок в НБА. По словам Брукса, таковым он считает лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Думаю, сейчас я бы выбрал Леброна. Мне кажется, его в последнее время слишком превозносят, а его лучшие годы уже позади», — заявил Брукс на стриме блогера N3on.

Примечательно, что в недавнем рейтинге самых переоценённых игроков текущего сезона, опубликованном изданием Bleacher Report, Леброн не попал в топ-5.

В этом списке, составленном на сезон-2025/2026, оказались Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»), Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»), Джаред Маккейн («Филадельфия Сиксерс»), Жонатан Куминга («Голден Стэйт») и Майкл Портер («Бруклин Нетс»).