Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хьюстон Рокетс — Даллас Маверикс, результат матча 1 февраля января 2026, счет 111:107, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Флэгга не помог «Далласу» обыграть «Хьюстон» в НБА, у Дюранта 13 очков
Комментарии

В ночь с 31 января на 1 февраля мск на паркете «Тойота-центра» (Хьюстон, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс». Хозяева выиграли встречу со счётом 111:107.

НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
111 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 21, Смит II - 19, Исон - 17, Шенгюн - 14, Дюрант - 13, Окоги - 13, Шеппард - 6, Капела - 6, Финни-Смит - 2, Холидей, Дэвисон, Тэйт, Кроуфорд, Грин
Даллас Маверикс: Флэгг - 34, Гэффорд - 16, Уильямс - 13, Кристи - 11, Вашингтон - 9, Томпсон - 9, Маршалл - 8, Мартин - 4, Сиссе - 3, Харди, Расселл, Пауэлл, Нембард, Келли

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард гостей паркета Купер Флэгг. На его счету дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов, также он отдал пять ассистов.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант набрал 13 очков, а также совершил пять подборов и восемь результативных передач. На счету защитника Амена Томпсона 21 очко.

В следующем матче «Хьюстон Рокетс» встретится в гостях с «Индианой Пэйсерс», а «Даллас Маверикс» сыграет на выезде с «Бостон Селтикс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Кевин Дюрант высказался о шансах войти в топ-2 лучших бомбардиров в истории НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android