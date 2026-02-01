Дабл-дабл Флэгга не помог «Далласу» обыграть «Хьюстон» в НБА, у Дюранта 13 очков

В ночь с 31 января на 1 февраля мск на паркете «Тойота-центра» (Хьюстон, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс». Хозяева выиграли встречу со счётом 111:107.

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард гостей паркета Купер Флэгг. На его счету дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов, также он отдал пять ассистов.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант набрал 13 очков, а также совершил пять подборов и восемь результативных передач. На счету защитника Амена Томпсона 21 очко.

В следующем матче «Хьюстон Рокетс» встретится в гостях с «Индианой Пэйсерс», а «Даллас Маверикс» сыграет на выезде с «Бостон Селтикс».