Главная Баскетбол Новости

В НБА состоялся трёхсторонний обмен с участием «Кливленда», «Сакраменто» и «Чикаго»

Три клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — «Кливленд Кавальерс», «Сакраменто Кингз» и «Чикаго Буллз» — провели трёхсторонний обмен, сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания. В результате сделки «Сакраменто» получит лёгкого форварда Деандре Хантера, взамен отправив защитников Денниса Шрёдера и Кеона Эллиса. «Чикаго» в рамках этого обмена приобретёт у «Кингз» бигмена Дарио Шарича, а также два будущих пика второго раунда драфта.

«Кливленд» использует слот Хантера для усиления задней линии и экономит этим летом $ 50 млн на зарплате и налогах. В свою очередь, «Сакраменто» получает проверенного форварда с акцентом на трёхочковые и оборону, находящегося на контракте до 2027 года и в самом расцвете сил, а также получает дополнительную гибкость в формировании состава, в том числе возможность перевести Дилана Кардуэлла с двухстороннего контракта на полноценный», — заключил Чарания на своей страничке в социальной сети X.

