Елевич высказался о вероятном победителе матча ЦСКА — УНИКС в Единой лиге

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026 между московским ЦСКА и казанским УНИКСом, который состоится сегодня, 1 февраля.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Игра командам предстоит очень тяжёлая. При этом составы у обоих соперников очень сильные. Преимущество ЦСКА — это периметр, а у казанцев больше в «краске» борьба, здесь уже их преимущество.

Но в целом это две равные по силам команды, и шансы их примерно равны. Может быть, маленькое преимущество ЦСКА даёт их домашняя площадка. Поэтому, как мне кажется, шансы здесь где‑то 51 на 49 в пользу ЦСКА», — цитирует Елевича «Матч ТВ».