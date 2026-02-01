Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Елевич высказался о вероятном победителе матча ЦСКА — УНИКС в Единой лиге

Елевич высказался о вероятном победителе матча ЦСКА — УНИКС в Единой лиге
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026 между московским ЦСКА и казанским УНИКСом, который состоится сегодня, 1 февраля.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра командам предстоит очень тяжёлая. При этом составы у обоих соперников очень сильные. Преимущество ЦСКА — это периметр, а у казанцев больше в «краске» борьба, здесь уже их преимущество.

Но в целом это две равные по силам команды, и шансы их примерно равны. Может быть, маленькое преимущество ЦСКА даёт их домашняя площадка. Поэтому, как мне кажется, шансы здесь где‑то 51 на 49 в пользу ЦСКА», — цитирует Елевича «Матч ТВ».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию запланированной встречи в Матч-центре. Начало игры — в 14:00 мск.
Сейчас читают:
Ещё одна репетиция финала? ЦСКА и УНИКС точно покажут лучший баскетбол на выходных
Ещё одна репетиция финала? ЦСКА и УНИКС точно покажут лучший баскетбол на выходных
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android