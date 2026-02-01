Елевич высказался о вероятном победителе матча ЦСКА — УНИКС в Единой лиге

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026 между московским ЦСКА и казанским УНИКСом, который состоится сегодня, 1 февраля.
«Игра командам предстоит очень тяжёлая. При этом составы у обоих соперников очень сильные. Преимущество ЦСКА — это периметр, а у казанцев больше в «краске» борьба, здесь уже их преимущество.
Но в целом это две равные по силам команды, и шансы их примерно равны. Может быть, маленькое преимущество ЦСКА даёт их домашняя площадка. Поэтому, как мне кажется, шансы здесь где‑то 51 на 49 в пользу ЦСКА», — цитирует Елевича «Матч ТВ».