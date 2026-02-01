Скидки
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
16:00 Мск
Баскетбол

Богачёв назвал главные проблемы УНИКСа перед матчем с ЦСКА в Единой лиге

Комментарии

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв высказался в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026 с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 1 февраля.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как вам сейчас игра армейцев?
— ЦСКА на данном этапе на подъёме. Они хорошо укомплектованы, слаженно играют, у них уже достаточно опытный тренер. Поэтому нам предстоит очень сложный матч. Мы, разумеется, будем очень стараться. Игра покажет, что получится.

— В чём видите преимущества вашей команды перед ЦСКА?
— Я сейчас все расскажу, и от наших преимуществ ничего не останется (смеётся). На самом деле каких‑то явных преимуществ не вижу. Мы больше стараемся работать над устранением недостатков. Мы играли с боснийской командой сейчас, и что‑то низкий процент реализации штрафных, трёхочковых маловато было — над этим работаем. Но с бросками со средней дистанции всё было хорошо. Уверен, что сейчас будет очень интересная игра, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию запланированной встречи в Матч-центре. Начало игры — в 14:00 мск.
