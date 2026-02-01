Скидки
Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Баскетбол

Кидд — журналистам: мне наплевать, что вы там пишете, потому что не стояли на площадке

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» (107:111) подверг резкой критике журналистов, которые освещают выступления его команды.

НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
111 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 21, Смит II - 19, Исон - 17, Шенгюн - 14, Дюрант - 13, Окоги - 13, Шеппард - 6, Капела - 6, Финни-Смит - 2, Холидей, Тэйт, Кроуфорд, Грин
Даллас Маверикс: Флэгг - 34, Гэффорд - 16, Уильямс - 13, Кристи - 11, Вашингтон - 9, Томпсон - 9, Маршалл - 8, Мартин - 4, Сиссе - 3, Харди, Расселл, Пауэлл, Нембард

— Тренер, вас критикуют по всей стране за то, что вы поставили Флэгга на позицию разыгрывающего в последних двух матчах.
— Мне плевать на всю вашу критику. Это ваше мнение. Вы пишете эту чушь, а я действительно играл в эту игру — и на очень высоком уровне — и отлично знаю, что делаю. Мне абсолютно наплевать, что вы там пишете, потому что ни один из вас даже не стоял на площадке. Я создаю игроков и понимаю в этом гораздо больше вас. Любая критика только делает меня сильнее. Если бы я делал что-то не так, вы бы и не пытались искать у меня недостатки, — приводит слова Кидда североамериканский журналист Грант Афсет в социальной сети X.

Отметим, что Флэгг стал первым тинейджером в истории НБА, которому удалось оформить дабл-дабл с 30+ очками в двух матчах подряд. Ранее лишь Леброн Джеймс и Лука Дончич до достижения 20 лет совершали последовательные дабл-даблы, в каждом из которых набирали не менее 25 очков.

