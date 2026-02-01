«Такова реальность НБА». Диллон Брукс удивился, как быстро решилась его судьба в лиге

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Диллон Брукс вспомнил летний обмен, по итогам которого он оказался в «Финиксе», а в обратном направлении отправился звёздный форвард Кевин Дюрант.

«Я действительно думал, что надолго останусь в «Рокетс». В то время вокруг Дюранта ходили разговоры о возможном обмене, но изначально моего имени в предложении не было. Всё изменилось в июне, когда в «Санз» прямо заявили: «Без Диллона эта сделка не состоится».

В итоге «Рокетс» приняли их условия. В НБА никогда не знаешь, что случится завтра, — такова реальность этой лиги», — заявил Брукс на стриме блогера N3on.

