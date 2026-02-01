Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны подробности о травме Стефена Карри

Стали известны подробности о травме Стефена Карри
Комментарии

Стали известны подробности текущего состояния звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, получившего травму.

Как передаёт обозреватель ClutchPoints Кензо Фукуда в социальной сети X со ссылкой на главного тренера Стива Керра, Карри всё ещё испытывает дискомфорт из-за травмы и сейчас он совместно с медицинским штабом обсуждает оптимальный режим нагрузки и игровые минуты. В клубе планируют внимательно следить за самочувствием Стефена и, возможно, предоставлять ему дополнительный отдых во второй половине сезона.

Как ранее сообщалось, сегодня Карри прошёл МРТ — обследование выявило у него пателлофеморальный болевой синдром правого колена.

Сейчас читают:
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Янниса Адетокунбо должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Янниса Адетокунбо должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android