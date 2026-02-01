Стали известны подробности о травме Стефена Карри

Стали известны подробности текущего состояния звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, получившего травму.

Как передаёт обозреватель ClutchPoints Кензо Фукуда в социальной сети X со ссылкой на главного тренера Стива Керра, Карри всё ещё испытывает дискомфорт из-за травмы и сейчас он совместно с медицинским штабом обсуждает оптимальный режим нагрузки и игровые минуты. В клубе планируют внимательно следить за самочувствием Стефена и, возможно, предоставлять ему дополнительный отдых во второй половине сезона.

Как ранее сообщалось, сегодня Карри прошёл МРТ — обследование выявило у него пателлофеморальный болевой синдром правого колена.