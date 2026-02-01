Единая лига: расписание матчей 1 февраля

В воскресенье, 1 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 1 февраля:

13:00 мск — «Зенит» — «Самара»;

14:00 мск — ЦСКА — УНИКС;

15:00 мск — «Автодор» — «Локомотив-Кубань»;

16:00 мск — «Бетсити Парма» — «Уралмаш».

После 24 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион из Москвы — ЦСКА. У армейцев 22 победы при двух поражениях. УНИКС — второй (21 победа и два поражения в 23 играх).