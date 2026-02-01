Единая лига: расписание матчей 1 февраля

В воскресенье, 1 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Единая лига. Расписание на 1 февраля:
13:00 мск — «Зенит» — «Самара»;
14:00 мск — ЦСКА — УНИКС;
15:00 мск — «Автодор» — «Локомотив-Кубань»;
16:00 мск — «Бетсити Парма» — «Уралмаш».
После 24 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион из Москвы — ЦСКА. У армейцев 22 победы при двух поражениях. УНИКС — второй (21 победа и два поражения в 23 играх).