Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 1 февраля

Единая лига: расписание матчей 1 февраля
Комментарии

В воскресенье, 1 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 1 февраля:

13:00 мск — «Зенит» — «Самара»;
14:00 мск — ЦСКА — УНИКС;
15:00 мск — «Автодор» — «Локомотив-Кубань»;
16:00 мск — «Бетсити Парма» — «Уралмаш».

После 24 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион из Москвы — ЦСКА. У армейцев 22 победы при двух поражениях. УНИКС — второй (21 победа и два поражения в 23 играх).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Ещё одна репетиция финала? ЦСКА и УНИКС точно покажут лучший баскетбол на выходных
Ещё одна репетиция финала? ЦСКА и УНИКС точно покажут лучший баскетбол на выходных
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android