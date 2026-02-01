ЦСКА — УНИКС: где смотреть трансляцию, во сколько начало

В воскресенье, 1 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится центральный матч тура, в рамках которого встретятся два лидера — действующий чемпион ЦСКА и казанский УНИКС. Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию запланированной встречи в Матч-центре. Начало игры — в 14:00 мск. Кроме того, онлайн-трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ», официальном сайте и группе «ВКонтакте» Единой лиги.
После 24 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион из Москвы — ЦСКА. У армейцев 22 победы при двух поражениях. УНИКС — второй (21 победа и два поражения в 23 играх).