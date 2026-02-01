Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — УНИКС: где смотреть трансляцию, во сколько начало

ЦСКА — УНИКС: где смотреть трансляцию, во сколько начало
Комментарии

В воскресенье, 1 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится центральный матч тура, в рамках которого встретятся два лидера — действующий чемпион ЦСКА и казанский УНИКС. Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию запланированной встречи в Матч-центре. Начало игры — в 14:00 мск. Кроме того, онлайн-трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ», официальном сайте и группе «ВКонтакте» Единой лиги.

После 24 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион из Москвы — ЦСКА. У армейцев 22 победы при двух поражениях. УНИКС — второй (21 победа и два поражения в 23 играх).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Ещё одна репетиция финала? ЦСКА и УНИКС точно покажут лучший баскетбол на выходных Ещё одна репетиция финала? ЦСКА и УНИКС точно покажут лучший баскетбол на выходных
Что за сложности с вызовом Дёмина в сборную? Об этом и не только отвечает главный тренер
Эксклюзив
Что за сложности с вызовом Дёмина в сборную? Об этом и не только отвечает главный тренер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android