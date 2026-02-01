Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оклахома» Елатонцева проиграла восьмой матч кряду в NCAA. Кирилл набрал девять очков

«Оклахома» Елатонцева проиграла восьмой матч кряду в NCAA. Кирилл набрал девять очков
Комментарии

Университет Оклахомы уступил в восьмой встрече кряду в студенческой американской лиге NCAA. В последнем матче «Сунерз» проиграли университету Техаса («Техас Лонгхорс») со счётом 69:79.

NCAA Подробнее

Российский центровой «Оклахомы» Кирилл Елатонцев провёл на площадке 29 минут и за это время набрал девять очков, сделал четыре подбора, три передачи и два перехвата. Это четвёртый показатель результативности в составе «Сунерз».

После неудачи с «Техасом» баланс «Оклахомы» — 11 побед и 11 поражений. В конференции SEC — одна победа и восемь поражений.

В среднем в NCAA Елатонцев набирает 5,1 очка, делает 2,9 подбора, 0,7 передачи, 0,8 перехвата и 0,6 блок-шота за игру при 15 минутах на паркете.

Сейчас читают:
Кирилл Елатонцев не стал свободным агентом из-за решения РФБ — LIVE
Live
Кирилл Елатонцев не стал свободным агентом из-за решения РФБ — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android