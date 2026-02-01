«Оклахома» Елатонцева проиграла восьмой матч кряду в NCAA. Кирилл набрал девять очков

Университет Оклахомы уступил в восьмой встрече кряду в студенческой американской лиге NCAA. В последнем матче «Сунерз» проиграли университету Техаса («Техас Лонгхорс») со счётом 69:79.

Российский центровой «Оклахомы» Кирилл Елатонцев провёл на площадке 29 минут и за это время набрал девять очков, сделал четыре подбора, три передачи и два перехвата. Это четвёртый показатель результативности в составе «Сунерз».

После неудачи с «Техасом» баланс «Оклахомы» — 11 побед и 11 поражений. В конференции SEC — одна победа и восемь поражений.

В среднем в NCAA Елатонцев набирает 5,1 очка, делает 2,9 подбора, 0,7 передачи, 0,8 перехвата и 0,6 блок-шота за игру при 15 минутах на паркете.