НБА: результаты игр 1 февраля

Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

НБА — 2025/2026: результаты на 1 февраля, календарь, таблица

Комментарии

В ночь на 1 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты матчей на 1 февраля:

«Шарлотт Хорнетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 111:106;
«Индиана Пэйсерс» — «Атланта Хоукс» — 129:124;
«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:114;
«Майами Хит» — «Чикаго Буллз» — 118:125;
«Мемфис Гриззлиз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 113:131;
«Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 111:107.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
