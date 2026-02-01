НБА: результаты игр 1 февраля

В ночь на 1 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты матчей на 1 февраля:

«Шарлотт Хорнетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 111:106;

«Индиана Пэйсерс» — «Атланта Хоукс» — 129:124;

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:114;

«Майами Хит» — «Чикаго Буллз» — 118:125;

«Мемфис Гриззлиз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 113:131;

«Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 111:107.