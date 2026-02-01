Егор Рыжов — герой 15-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 15-й недели главным героем стал центровой красноярского «Енисея» Егор Рыжов.

В январе Рыжов провёл несколько выдающихся матчей: с «Локомотивом-Кубань», где набрал 24 очка, сделал девять подборов и две передачи; с «Пари НН» — 17 очков, 10 подборов и два блок-шота; с «Уралмашем» — 18 очков и девять подборов; и с ЦСКА — 18 очков и девять подборов.

На данный момент «Енисей» занимает восьмое место в Единой лиге ВТБ. В понедельник, 2 февраля, выйдет новый рейтинг героев 16-й недели Единой лиги по итогам прошедших семи дней в чемпионате.