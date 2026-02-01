Инсайдер назвал сценарий, при котором Яннис Адетокунбо окажется в «Майами»

Североамериканский журналист и инсайдер Эван Сайдери на своей странице в социальной сети X прокомментировал слухи о возможном обмене тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в «Майами Хит».

По его словам, чтобы сделка состоялась, «Майами» должен предложить пакет, в который войдут Тайлер Хирроу, Кел'эл Уэр, Хайме Хакес-младший, Каспарас Якуционис, Симоне Фонтеккио, Терри Розир, а также право обмена драфт-пиками в 2029 и 2031 годах и пики первого раунда драфта 2030 и 2032 годов. В ответ «Милуоки» отправит в «Хит» самого Янниса Адетокунбо, а также Таннасиса Адетокунбо и Кайла Кузму.

При этом отмечается, что, несмотря на многочисленные слухи, руководство «Бакс» не спешит расставаться с лидером команды. Клуб готов выслушать предложения, но настроен дождаться лета, если до окончания дедлайна не поступит удовлетворяющее их запросы предложение.