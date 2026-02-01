«Пересекались в «Будучности». Тренер «Самары» — о новом тренере «Зенита» перед игрой в ЕЛ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов высказался о матче с «Зенитом», который проведёт первую встречу после назначения нового специалиста — Деяна Радоньича.

«В январе «Зенит» проходит перезагрузку. Но «Зенит» остаётся «Зенитом», тем более в ростер команды добавляются новые игроки. Агрессивная защита, атакующая манера баскетбола, к тому же я знаком с их новым тренером, мы с ним пересекались, ещё когда он работал в «Будучности», — команда наверняка будет мотивирована.

Нам нужно быть сплочёнными, грамотно действовать в нападении, учесть ошибки матча с «Пармой», когда нам не хватило мобильности и агрессии. В резерве у нас по-прежнему остаются травмированные игроки, а также Никита Михайловский, который не сможет нам помочь.

Поэтому большая нагрузка ляжет на наших первых номеров и гардов, которым будут противостоять Жбанов и Емченко, а их защитный потенциал мы знаем, к тому же у них другие габариты. Будем потихоньку вписывать в наш рисунок Халдеева. А там уже всё решится на площадке», — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.