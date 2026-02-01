Скидки
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

ЦСКА — УНИКС: текстовая трансляция матча начнётся в 14:00

Комментарии

Спортивный портал «Чемпионат» в воскресенье, 1 февраля, проведёт текстовую трансляцию центрального матча тура Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого ЦСКА примет УНИКС в Москве. Трансляция встречи начнётся в 14:00 по московскому времени и будет доступна в Матч-центре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Сегодняшняя встреча для действующего чемпиона из Москвы и обладателя бронзовых медалей из Казани станет третьей в Единой лиге нынешнего розыгрыша.

В первом противостоянии между командами, которое прошло в Москве 25 октября, победу одержала столичная команда со счётом 86:75. 15 ноября казанцы на своей домашней арене взяли реванш, победив со счётом 76:75.

