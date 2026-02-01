Скидки
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
16:00 Мск
Баскетбол Новости

Комментатор Логунов объяснил, как УНИКС может обыграть ЦСКА в Единой лиге

Комментатор Логунов объяснил, как УНИКС может обыграть ЦСКА в Единой лиге
Комментарии

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов объяснил, за счёт чего УНИКС может обыграть ЦСКА в матче недели Единой лиги ВТБ, который начнётся сегодня, 1 февраля, в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«УНИКС должен хорошо держать периметр. ЦСКА своё из «краски» точно наберёт, но разница, которую армейцы могут получить, может находиться в атаках из-за дуги, особенно при быстрых транзитах. Если УНИКС не проиграет щит, а ресурсы у них на это имеются, будут так же здорово двигать мяч, как в игре с «Пари НН», а возвращение Пэриса Ли этому способствует, то с достойной опекой на периметре у них появится возможность затащить ЦСКА в близкую концовку.

А дальше уже представление», — сказал Алексей Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию запланированной встречи в Матч-центре. Начало игры — в 14:00 мск.
Комментарии
