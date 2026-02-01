Логунов — о матче ЦСКА — УНИКС в Единой лиге: фаворитов двое, но победитель будет один

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов поделился мнением о матче лидеров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА и УНИКСа.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань

«Если УНИКС обыграет ЦСКА, то эта победа, хотя на паркете «Мегаспорта» это представить очень непросто, будет говорить нам лишь о том, что у команды Перасовича будет промежуточное преимущество в борьбе за титул чемпионов в виде преимущества домашнего паркета в плей-офф.

И промежуточное — здесь ключевая характеристика. ЦСКА и УНИКС — две самые ровные и стабильные команды чемпионата. Одна игра Единой лиги не выводит на первый план кого-либо. Фаворитов двое, но победитель будет один», — сказал Алексей Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.