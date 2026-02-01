«Нет логики». Легенды НБА раскритиковали наказание Джорджа за запрещённый препарат

Легендарные игроки НБА Шакил О'Нил и Чарльз Баркли в эфире программы Inside the NBA прокомментировали дисквалификацию лёгкого форварда и одного из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Пола Джорджа, отстранённого на 25 матчей за применение запрещённого препарата.

«Хочу отметить, что в НБА каждому игроку выдают справочник, где подробно расписано, что разрешено, а что запрещено делать. Там же указано, сколько времени нужно, чтобы определённое вещество вышло из организма. Не буду вдаваться в детали того, что он делал, но такого происходить просто не должно», — сказал О'Нил.

Кенни Смит поддержал его слова и подчеркнул, что сама ситуация выглядит довольно противоречиво. Двукратный чемпион НБА удивился суровости лиги в отношении наказания Джорджа за приём этого препарата, отметив, что подобные средства не должны входить в список запрещённых.

«Даже если бы это вещество и было запрещённым, ему всё равно разрешили бы его принимать. Здесь явно что-то не так. Я очень серьёзно и с уважением отношусь к теме психического здоровья, но если игрок принимает препарат для этих целей, то он должен быть одобрен НБА. В этом нет логики. Думаю, по таким случаям должны идти навстречу и делать исключения», — добавил Баркли.

Напомним, ранее Джордж пояснил, что принял неправильные лекарства в попытке преодолеть проблемы с психическим здоровьем. С 2019 года НБА официально обязывает каждую команду иметь в штате лицензированных специалистов по психическому здоровью и внедрять конкретные программы поддержки игроков.

Согласно коллективному соглашению между лигой и профсоюзом игроков все баскетболисты обязаны ежегодно проходить инструктаж по антидопинговым правилам, включающий информацию о запрещённых веществах, порядке тестирования и процедуре получения разрешения на терапевтическое использование. При этом игрок сам несёт ответственность за всё, что попадает в его организм.