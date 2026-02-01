Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нет логики». Легенды НБА раскритиковали наказание Джорджа за запрещённый препарат

«Нет логики». Легенды НБА раскритиковали наказание Джорджа за запрещённый препарат
Комментарии

Легендарные игроки НБА Шакил О'Нил и Чарльз Баркли в эфире программы Inside the NBA прокомментировали дисквалификацию лёгкого форварда и одного из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Пола Джорджа, отстранённого на 25 матчей за применение запрещённого препарата.

«Хочу отметить, что в НБА каждому игроку выдают справочник, где подробно расписано, что разрешено, а что запрещено делать. Там же указано, сколько времени нужно, чтобы определённое вещество вышло из организма. Не буду вдаваться в детали того, что он делал, но такого происходить просто не должно», — сказал О'Нил.

Кенни Смит поддержал его слова и подчеркнул, что сама ситуация выглядит довольно противоречиво. Двукратный чемпион НБА удивился суровости лиги в отношении наказания Джорджа за приём этого препарата, отметив, что подобные средства не должны входить в список запрещённых.

«Даже если бы это вещество и было запрещённым, ему всё равно разрешили бы его принимать. Здесь явно что-то не так. Я очень серьёзно и с уважением отношусь к теме психического здоровья, но если игрок принимает препарат для этих целей, то он должен быть одобрен НБА. В этом нет логики. Думаю, по таким случаям должны идти навстречу и делать исключения», — добавил Баркли.

Напомним, ранее Джордж пояснил, что принял неправильные лекарства в попытке преодолеть проблемы с психическим здоровьем. С 2019 года НБА официально обязывает каждую команду иметь в штате лицензированных специалистов по психическому здоровью и внедрять конкретные программы поддержки игроков.

Согласно коллективному соглашению между лигой и профсоюзом игроков все баскетболисты обязаны ежегодно проходить инструктаж по антидопинговым правилам, включающий информацию о запрещённых веществах, порядке тестирования и процедуре получения разрешения на терапевтическое использование. При этом игрок сам несёт ответственность за всё, что попадает в его организм.

Сейчас читают:
Джордж отстранён на 25 матчей за нарушение антидопинговых правил. Потери превысят $ 10 млн
Пол Джордж прокомментировал своё отстранение на 25 матчей
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android