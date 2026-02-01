«На них нет давления, от них ничего не ждут». Емченко — об игре с «Самарой»

Защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Владислав Емченко высказался о матче с «Самарой».

— Как прошла подготовка к матчу с «Самарой»?

— Разобрали «Самару» детально. Обсудили их сильные и слабые стороны, основные сеты, которые они играют. Посмотрели видео. К завтрашней игре готовы.

— Чем в первую очередь силён соперник?

— Иногда, против команд, которые не считаются фаворитом, находятся внизу таблицы, труднее играть, чем против команд топ-4. Причины: на них нет давления, от них ничего не ждут, а у нас может возникнуть какая-то расслабленность. У «Самары» есть система игры, а у ребят — огромное желание. Мы сильнее на бумаге, но каждый раз это нужно доказывать на площадке, — приводит слова Емченко пресс-служба команды.