16:00 Мск
«На них нет давления, от них ничего не ждут». Емченко — об игре с «Самарой»

«На них нет давления, от них ничего не ждут». Емченко — об игре с «Самарой»
Защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Владислав Емченко высказался о матче с «Самарой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-я четверть
56 : 25
Самара
Самарская область
Зенит: Фрейзер, Роберсон, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Воронцевич, Емченко, Шаманич
Самара: Кузнецов, Шейко, Пивцайкин, Саврасов, Минченко, Походяев, Халдеев, Летино, Чикарев, Чебуркин

— Как прошла подготовка к матчу с «Самарой»?
— Разобрали «Самару» детально. Обсудили их сильные и слабые стороны, основные сеты, которые они играют. Посмотрели видео. К завтрашней игре готовы.

— Чем в первую очередь силён соперник?
— Иногда, против команд, которые не считаются фаворитом, находятся внизу таблицы, труднее играть, чем против команд топ-4. Причины: на них нет давления, от них ничего не ждут, а у нас может возникнуть какая-то расслабленность. У «Самары» есть система игры, а у ребят — огромное желание. Мы сильнее на бумаге, но каждый раз это нужно доказывать на площадке, — приводит слова Емченко пресс-служба команды.

